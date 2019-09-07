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Льов прокоментував поразку збірної Німеччини у матчі з Нідерландами

07:30 1748 Читать на русском
Льов прокоментував поразку збірної Німеччини у матчі з Нідерландами
Йоахім Льов / Getty Images

Наставник "бундестім" підсумував невдачу своїх підопічних у домашньому протистоянні з головним конкурентом у групі С.

9’ Серж Гнабрі
73’ Тоні Кроос
 
Френкі де Йонг 59’
Йонатан Та 66’
Доніелл Мален 79’
Джорджініо Вейналдум 90+1’
9’ Серж Гнабрі
59’ Френкі де Йонг
66’ Йонатан Та
73’ Тоні Кроос
79’ Доніелл Мален
90+1’ Джорджініо Вейналдум

"Ми показали значно нижчий рівень ніж могли б показати.

Відео феєричного камбеку Нідерландів у матчі відбору Євро-2020 проти Німеччини

Хоча ми вели 1:0, не було відчуття, що контролюємо гру. Голландія була кращою командою за підсумком 90 хвилин, поразка цілком справедлива. Упевнений, що ми правильно відреагуємо на невдачу у понеділок, в матчі з Північною Ірландією", – цитує Льова Goal.

Нагадаємо, Німеччина у домашньому матчі з Нідерландами зазнала несподіваної поразки 2:4, після якої Північна Ірландія стала одноосібним лідером квінтету С.

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Теги
Євро-2020 Німеччина - Нідерланди Німеччина Німеччина Йоахім Льов Йоахім Льов
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