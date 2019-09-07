Льов прокоментував поразку збірної Німеччини у матчі з Нідерландами

Наставник "бундестім" підсумував невдачу своїх підопічних у домашньому протистоянні з головним конкурентом у групі С.

"Ми показали значно нижчий рівень ніж могли б показати.

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Хоча ми вели 1:0, не було відчуття, що контролюємо гру. Голландія була кращою командою за підсумком 90 хвилин, поразка цілком справедлива. Упевнений, що ми правильно відреагуємо на невдачу у понеділок, в матчі з Північною Ірландією", – цитує Льова Goal.

Нагадаємо, Німеччина у домашньому матчі з Нідерландами зазнала несподіваної поразки 2:4, після якої Північна Ірландія стала одноосібним лідером квінтету С.

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