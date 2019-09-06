Євро-2020, кваліфікація: Білорусь вирвала перемогу над Естонією, Казахстан розписав нічию з Кіпром

Триває п'ятий тур кваліфікації до чемпіонату Європи-2020. У перших двох матчах Білорусь виграла, а Казахстан не втримав переможний результат.

Євро-2020, кваліфікація, 5 тур

Естонія – Білорусь – 1:2

Голи: Сорга, 54 – Наумов, 48, Скавиш, 90+2

Кіпр – Казахстан – 1:1

Голи: Сотіріу, 39 – Щеткін, 2

Білорусь у компенсований час зуміла дотиснути на виїзді Естонію – переможний гол забив Скавиш, якому момент створили Стасевич і Матвейчик. Перед тим суперники обмінялися голами на старті другого тайму. Наумов скористався подачею Стасевича зі стандарту, а Сорга швидко зрівняв рахунок.

У підсумку естонці все ж поступилися та залишилися на дні групи С. Сьогоднішня перемога принесла Білорусі перші очки у кваліфікації – 3 пункти та 4 місце у квінтеті з Нідерландами та Німеччиною.

Казахстан на виїзді шокував Кіпр вже на другій хвилині – Щеткін вивів гостей вперед. Наприкінці першого тайму Сотіріу відновив паритет, забивши у ворота екс-українця Дмитра Непогодова. Фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1. Казахи розмістилися на 3 місці у групі I – 7 очок.

Відбір до Євро-2020: Іспанія ледве не втратила перемогу над Румунією, Ірландія вирвала нічию у двобої зі Швейцарією