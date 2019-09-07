Лев прокомментировал поражение сборной Германии в матче с Нидерландами

Наставник "бундестим" рассказал о неудаче своих подопечных в домашнем противостоянии с главным конкурентом в группе С.

"Мы показали значительно более низкий уровень чем могли бы показать.

Видео феерического камбэка Нидерландов в матче отбора Евро-2020 против Германии

Хотя мы вели 1:0, не было ощущения, что контролируем игру. Голландия была лучшей командой по итогам 90 минут, поражение вполне справедливое. Уверен, что мы правильно отреагируем на неудачу в понедельник, в матче с Северной Ирландией", – цитирует Лева Goal.

Напомним, Германия в домашнем матче с Нидерландами потерпела неожиданное поражение 2:4, после которого Северная Ирландия стала единоличным лидером квинтета С.

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