Наставник Рейнджерс Стівен Джеррард має шанси стати наступником Юргена Клоппа у Ліверпулі, повідомляє Mirror.

Баварія розглядала варіант із запрошенням Клоппа – мюнхенці зробили ставку на іншого тренера і провалилися

Пошуки нового тренера пов'язані з потенційним відходом 53-річного фахівця у збірну Німеччини найближчими роками. Клопп, за інформацією джерела, щасливий у Ліверпулі, але дуже ймовірно, що він погодиться очолити Бундестім. Через це керівництво клубу розглядає кандидатуру Джеррарда на пост головного тренера.

Рейнджерс – нинішня команда легенди Ліверпуля – лідирує в чемпіонаті Шотландії, випереджаючи Селтік на 15 пунктів. Також підопічні Стівена Джеррарда вийшли в 1/8 фіналу ЛЄ, де зіграють із празькою Славією.

Ліверпуль – Евертон: Анчелотті знову б'є "червоних", криза і тролінг команди Клоппа, яка повторила 100-річну ганьбу