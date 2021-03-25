"Нам не вистачило агресії у фінальній третині поля. Ми могли піти на перерву з рахунком 2:0, але цього не сталося. У другому таймі ми були млявими і особисто мені це дуже неприємно.

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Нам не пощастило в епізоді з пропущеним голом. Звичайно, Кімпембе дуже незадоволений. Я бачив його рух – м'яч влучив у стегно.

Українці домоглися успішного результату, але їхня заслуга в хорошому захисті і дисципліні. Їхньому захисному блоку складно було маневрувати, ми створили дуже мало моментів.

Що мені сподобалося в першому таймі, так це те, що ми ризикували в атаці, іноді залишали в обороні гравців один в один. Ось що потрібно робити проти таких команд, як Україна. Але потрібно бути і агресивнішими в атаці. У мене немає занепокоєння, є розчарування результатом", – цитує Льоріса видання France Football.

Нагадаємо, чинні чемпіони світу вийшли вперед ще до середини першого тайму, відкривши рахунок з положення поза грою. По перерві "триколірні" забили ще раз, але вже у власні ворота. Як наслідок, бойова нічия 1:1.

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