Льорис: Нам не повезло в эпизоде с пропущенным голом
Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал ничью в матче против Украины (1:1) в первом туре квалификации ЧМ-2022.
"Нам не хватило агрессии в финальной трети поля. Мы могли уйти на перерыв со счетом 2:0, но этого не произошло. Во втором тайме мы были вялыми и лично мне это очень неприятно.
Льорис выделил основные причины, которые не позволили французам торжествовать в матче со сборной Украины
Нам не повезло в эпизоде с пропущенным голом. Конечно, Кимпембе очень недоволен. Я видел его движение – мяч попал в бедро.
Украинцы добились успешного результата, но их заслуга в хорошей защите и дисциплине. Их защитному блоку сложно было маневрировать, мы создали очень мало моментов.
Что мне понравилось в первом тайме, так это то, что мы рисковали в атаке, иногда оставляли в обороне игроков один в один. Вот что нужно делать против таких команд, как Украина. Но нужно быть и агрессивными в атаке. У меня нет беспокойства, есть разочарование результатом", – цитирует Льориса издание France Football.
Напомним, действующие чемпионы мира вышли вперед еще до середины первого тайма, открыв счет из положения вне игры. После перерыва "трехцветные" забили еще раз, но уже в свои ворота. Как следствие, боевая ничья 1:1.
Франция – Украина: прекрасный старт отбора, (не)странная схема, тотальный прагматизм Шевы и бледные копии чемпионов мира