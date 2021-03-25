"Нам не хватило агрессии в финальной трети поля. Мы могли уйти на перерыв со счетом 2:0, но этого не произошло. Во втором тайме мы были вялыми и лично мне это очень неприятно.

Льорис выделил основные причины, которые не позволили французам торжествовать в матче со сборной Украины

Нам не повезло в эпизоде ​​с пропущенным голом. Конечно, Кимпембе очень недоволен. Я видел его движение – мяч попал в бедро.

Украинцы добились успешного результата, но их заслуга в хорошей защите и дисциплине. Их защитному блоку сложно было маневрировать, мы создали очень мало моментов.

Что мне понравилось в первом тайме, так это то, что мы рисковали в атаке, иногда оставляли в обороне игроков один в один. Вот что нужно делать против таких команд, как Украина. Но нужно быть и агрессивными в атаке. У меня нет беспокойства, есть разочарование результатом", – цитирует Льориса издание France Football.

Напомним, действующие чемпионы мира вышли вперед еще до середины первого тайма, открыв счет из положения вне игры. После перерыва "трехцветные" забили еще раз, но уже в свои ворота. Как следствие, боевая ничья 1:1.

Франция – Украина: прекрасный старт отбора, (не)странная схема, тотальный прагматизм Шевы и бледные копии чемпионов мира