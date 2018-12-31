Льоренте близький до переходу в Галатасарай – ним цікавився суперник Динамо Олімпіакос

Досвідчений нападник Фернандо Льоренте в січні може змінити лондонський Тоттенхем на турецький Галатасарай.

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За інформацією видання, Тоттенхем готовий продати 33-річного Льоренте, контракт із яким завершує дію влітку 2019 року. Допомогти розвантажити зарплатну відомість "шпор" може Галатасарай, який наразі йде п'ятим у чемпіонаті Туреччини.

Раніше повідомлялося, що Льоренте може підписати Олімпіакос – суперник київського Динамо в Лізі Європи. Натомість Галатасарай збирався підписати Євгена Селезньова, який взимку прагне покинути Акхісар.

У сезоні 2018/19 Фернандо Льоренте провів лише 4 матчі в АПЛ. У серпні 2017-го лондонці придбали його в Суонсі за 12,1 млн фунтів.

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