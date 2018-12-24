Суперник Динамо у Лізі Європи Олімпіакос може підписати Льоренте

Нападник Тоттенхема Фернандо Льоренте може перейти у грецький Олімпіакос.

Олімпіакос зацікавлений у підписанні колишнього форварда збірної Іспанії Фернандо Льоренте. Сам 33-річний нападник також не проти змінити клуб, адже не отримує у Тоттенхемі ігрової практики.

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Цього сезону іспанський форвард всього тричі виходив у футболці "шпор" на матчі чемпіонату Англії, у яких загалом провів 21 хвилину, результативними діями не відзначався.

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Тоттенхем також зацікавлений у продажі Льоренте, адже контракт з футболістом закінчується влітку 2019 року, повідомляє Тransfermarketweb.