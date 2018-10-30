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Лопетегі зворушливо подякував Реалу за наданий шанс

10:24 956 Читать на русском
Лопетегі зворушливо подякував Реалу за наданий шанс
Хулен Лопетегі / Фото з соцмереж

Колишній тренер Реала Хулен Лопетегі попрощався з клубом та вболівальниками.

"Після рішення, прийнятого радою директорів Реала, я хочу подякувати клубу за надану мені можливість.

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Дякую гравцям за їхні зусилля і роботу, а також кожному зі співробітників клубу за їх добре ставлення до мене протягом цього часу.

І, звичайно, моя подяка вболівальникам за їх підтримку", – цитує Лопетегі FourFourTwo.

Нагадаємо, Лопетегі очолив Реал в червні поточного року і був звільнений 29 жовтня через невдалі виступи клубу. В нинішньому сезоні Ла Ліги після 10-ти турів мадридці знаходяться лише 9-й сходинці у турнірній таблиці.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі
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