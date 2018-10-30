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Лопетеги трогательно поблагодарил Реала за предоставленный шанс

10:26 169 Читати українською
Лопетеги трогательно поблагодарил Реала за предоставленный шанс
Хулен Лопетеги / Фото из соцсетей

Бывший тренер Реала Хулен Лопетеги попрощался с клубом и болельщиками.

"После решения, принятого советом директоров Реала, я хочу поблагодарить клуб за предоставленную мне возможность.

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Спасибо игрокам за их усилия и работу, а также каждому из сотрудников клуба за их доброе отношение ко мне в течение этого времени.

И, конечно, моя благодарность болельщикам за их поддержку", – цитирует Лопетеги FourFourTwo.

Напомним, Лопетеги возглавил Реал в июне текущего года и был увоен 29 октября из-за неудачных выступлений клуба. В нынешнем сезоне Ла Лиги после 10-ти туров мадридцы находятся только 9-й строчке в турнирной таблице.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги
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