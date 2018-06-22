Лопетегі у сльозах на презентації в Реалі: Вчора був найсумніший день після смерті матері

Новий головний тренер Реала Хулен Лопетегі дав свою першу прес-конференцію у новому статусі. Напередодні наставника звільнили зі збірної Іспанії перед стартом ЧС-2018.

Сьогодні, 14 червня, Лопетегі підписав з Реалом контракт до 2021 року. Головний тренер, якого звільнили зі збірної Іспанії через повідомлення про домовленість з мадридським клубом, розповів, як пережив ці дні. Екс-наставник Порту в один момент не стримав сліз, хоча на початку своєї промови висловив бажання не розчулитись.

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"Це день великих емоцій, але постараюсь не розчулитися, а сказати те, що хочу. По-перше, я дуже вдячний президенту і Реалу за довіру і відповідальність, яку беру на себе з великою гордістю і силою. Ми будемо битися за те, щоб бути на рівні історії цього клубу, та навіть покращити її. Безсумнівно, нас чекає важка праця.

Тільки-но увійшов на територію клубу, я відчув ту силу, яка супроводжує Реал Мадрид. Мені знадобиться ця сила та енергія як тренеру, бо тут це необхідно мати. Я використаю це в управлінні великими гравцями, які грають тут. Разом ми реалізуємо наші цілі, а це – вигравати усе можливе.

Дякую усім. Я почуваюсь частиною сім'ї Реала. Учора я пережив, мабуть, найсумніший день у своєму житті після смерті матері (сльози на обличчі, аплодисменти присутніх, – прим. "Футбол 24"). Проте сьогодні настав найщасливіший день мого життя.

Я б хотів, щоб президент Федерації футболу Іспанії вчинив інакше. Рубіалес був першим, хто дізнався про це, коли було що сказати. Спочатку гравці та всі інші чудово прийняли це і навіть вітали мене. Привітання з'явилось і на сторінці Федерації. Однак наступного дня протягом декількох годин все змінилось. Не знаю, що сталось. Як і кожен іспанець, я дивитимусь матчі збірної та гаряче вболіватиму за неї. Я впевнений, що Іспанія привезе кубок світу додому.

Ми хотіли завершити цю справу ще перед Мундіалем, щоб не зачіпати команду. Я вірний своїм обов'язкам і навчився цього в Реалі. Я приходив сюди у 18 років до Кастільї разом з братом. Ми не знали, куди нас доведе ця подорож. Лояльність означає говорити правду. Я все робив добре, професійно і чесно. Приховувати домовленість було б неправильно. Чи Рубіалес діяв би інакше, якби це був не Реал? Гарне питання. Як би там не було, від завтра ми починаємо роботу над трансферами з Флорентіно та Хосе Анхелем", – зізнався Лопетегі.