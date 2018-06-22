Лопетегі офіційно представлений в ролі головного тренера Реала

Іспанський тренер Хулен Лопетегі представлений у статусі нового наставника мадридського Реала.

Мадридський Реал представив Хулена Лопетегі як головного тренера команди, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Варто відзначити, що контракт з 51-річним фахівцем розрахований на три сезони.

Нагадаємо, що Хулен Лопетегі був звільнений з посади головного тренера збірної Іспанії за день до старту ЧС-2018.

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