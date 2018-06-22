toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Лопетегі офіційно представлений в ролі головного тренера Реала

14 червня 21:47 1653 Читать на русском
Лопетегі офіційно представлений в ролі головного тренера Реала
Хулен Лопетегі та Флорентіно Перес/ Фото: Твіттер ФК Реал Мадрид

Іспанський тренер Хулен Лопетегі представлений у статусі нового наставника мадридського Реала.

Мадридський Реал представив Хулена Лопетегі як головного тренера команди, повідомляє офіційний сайт клубу.

Лопетегі побажав збірній Іспанії успіху на ЧС-2018

Варто відзначити, що контракт з 51-річним фахівцем розрахований на три сезони.

Нагадаємо, що Хулен Лопетегі був звільнений з посади головного тренера збірної Іспанії за день до старту ЧС-2018.

Відставка Лопетегі: чому Реал ризикує стати найбільш ненависним клубом Іспанії після ЧС-2018

Теги
Головне Трансфери Іспанія Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар попрощався зі Срною
    Україна — 16:042004 Шахтар попрощався зі Срною
1
год
:
0
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук