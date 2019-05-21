Лопетегі може очолити Бетіс

Бетіс веде переговори з колишнім тренером Реала Хуленом Лопетегі.

Серед кандидатів на крісло менеджера "огірків" фігурує ім'я Хулена Лопетегі, повідомляє сайт авторитетного журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Наставник Бетіса Сетьєн покинув команду після перемоги над Реалом

Іспанський Бетіс шукає заміну Кіке Сетьєну, який покинув команду після завершення сезону. "Зелено-білі" посіли 10-ту сходинку Ла Ліги, але тренер та клуб розірвали угоду за обопільною згодою.

Лопетегі починав сезон 2018/19 на чолі мадридського Реала, але був звільнений через незадовільні результати.

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