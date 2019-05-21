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Лопетеги может возглавить Бетис

21 мая 18:27 37 Читати українською
Лопетеги может возглавить Бетис
Хулен Лопетеги / Reuters

Бетис ведет переговоры с бывшим тренером Реала Хуленом Лопетеги.

Среди кандидатов на кресло менеджера "огурцов" фигурирует имя Хулена Лопетеги, сообщает сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Наставник Бетиса Сетьен покинул команду после победы над Реалом

Испанский Бетис ищет замену Кике Сетьену, который покинул команду по окончании сезона. "Зелено-белые" заняли 10-ю строчку Ла Лиги, но тренер и клуб расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Лопетеги начинал сезон 2018/19 во главе мадридского Реала, но был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Фанат Кройфа, який обіграв Барселону та Реал і може стати "другим Гвардіолою" для Зінченка – чим особливий Кіке Сетьєн

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Теги
Испания Бетис Бетис Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Кике Сетьен Кике Сетьен
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