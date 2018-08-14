Лопетегі хоче підписати центрального захисника та центрального нападника – Вальєхо піде в оренду

Головний тренер Реала Хулен Лопетегі прагне підсилитись центральним захисником та центральним форвардом. Хесус Вальєхо проведе сезон 2018/2019 в оренді в іншому клубі.

Хулен Лопетегі прагне придбати ще двох футболістів. За інформацією іспанського видання AS, наставник "вершкових" хоче посилити позиції центрального захисника та нападника.

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Цього літа королівський клуб вже придбав двох голкіперів Андрія Луніна та ТІбо Куртуа, захисника Альваро Одріосолу, також до команди приєднався бразильський хавбек Вінісіус Жуніор.

За інформацією джерела, Лопетегі не розраховує на захисника Хесуса Вальєхо і іспанець піде в оренду. Тренеру подобається Борха Майораль, але він хоче придбати ще одного форварда, у Раулі Де Томасі фахівець не зовсім впевнений.

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