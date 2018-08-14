Лопетеги хочет подписать центрального защитника и центрального нападающего – Вальехо уйдет в аренду

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги стремится усилиться центральным защитником и центральным форвардом. Хесус Вальехо проведет сезон 2018/2019 в аренде в другом клубе.

Хулен Лопетеги стремится приобрести еще двух футболистов. По информации испанского издания AS, наставник "сливочных" хочет усилить позиции центрального защитника и нападающего.

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Этим летом королевский клуб уже приобрел двух голкиперов Андрея Лунина и Тибо Куртуа, защитника Альваро Одриосолу, также к команде присоединился бразильский хавбек Винисиус Жуниор.

По информации источника, Лопетеги не рассчитывает на защитника Хесуса Вальехо и испанец уйдет в аренду. Тренеру нравится Борха Майораль, но он хочет приобрести еще одного форварда, в Рауле Где Томасе специалист не совсем уверен.

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