toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Лопетеги хочет подписать центрального защитника и центрального нападающего – Вальехо уйдет в аренду

06:00 6 Читати українською
Лопетеги хочет подписать центрального защитника и центрального нападающего – Вальехо уйдет в аренду
Хулен Лопетеги / соцсети

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги стремится усилиться центральным защитником и центральным форвардом. Хесус Вальехо проведет сезон 2018/2019 в аренде в другом клубе.

Хулен Лопетеги стремится приобрести еще двух футболистов. По информации испанского издания AS, наставник "сливочных" хочет усилить позиции центрального защитника и нападающего.

Реал – Милан: Лопетеги представляет свой план на родном Сантьяго Бернабеу, или Что с Луниным

Этим летом королевский клуб уже приобрел двух голкиперов Андрея Лунина и Тибо Куртуа, защитника Альваро Одриосолу, также к команде присоединился бразильский хавбек Винисиус Жуниор.

По информации источника, Лопетеги не рассчитывает на защитника Хесуса Вальехо и испанец уйдет в аренду. Тренеру нравится Борха Майораль, но он хочет приобрести еще одного форварда, в Рауле Где Томасе специалист не совсем уверен.

Лунин попал в заявку Реала на Суперкубок УЕФА против Атлетико

Теги
Хесус Вальехо Хесус Вальехо Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
18
мин
Динамо Киев
19:30
Славия Прага
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук