Лопетеги хочет видеть Родриго Морено в Реале

Мадридский Реал хочет приобрести форварда Валенсии Родриго.

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги хочет пригласить нападающего Валенсии Родриго Морено, сообщает программа El Larguero.

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Наставник рассчитывал на форварда еще во времена работы в сборной Испании, пока не был уволен за день до начала ЧМ-2018.

Лопетеги знает, что Карим Бензема может присоединиться к Наполи и своему экс-тренеру Карло Анчелотти.

Родриго также входит в планы "партенопейцев", кроме этого футболистом интересуется мадридский Атлетико.

