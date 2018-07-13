Лопетеги хочет видеть Родриго Морено в Реале

ЧМ 2018 — 13:11 205
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ЧМ-2018: ФИФА запрещает показывать российских болельщиц во время матчей, украинский тренер – против
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Челси официально подтвердил отставку КонтеАнглия — 12:32 95
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Реал и Неймар выбрали друг друга, но ПСЖ подготовил ему зарплату МессиИспания — 11:23 698
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Ярмоленко: Решение Боруссии продать меня выглядело неожиданным и страннымАнглия — 10:12 569
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"Ярмоленко мог идти в Милан": автор, скептично оценивавший Андрея в Боруссии, написал для Вест Хэма об украинцеАнглия — 12 июль 1234
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