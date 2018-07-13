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Лопетеги хочет видеть Родриго Морено в Реале

13:46 4 Читати українською
Лопетеги хочет видеть Родриго Морено в Реале
Родриго Морено / соцсети

Мадридский Реал хочет приобрести форварда Валенсии Родриго.

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги хочет пригласить нападающего Валенсии Родриго Морено, сообщает программа El Larguero.

Реал и Неймар выбрали друг друга, но ПСЖ подготовил ему зарплату Месси

Наставник рассчитывал на форварда еще во времена работы в сборной Испании, пока не был уволен за день до начала ЧМ-2018.

Лопетеги знает, что Карим Бензема может присоединиться к Наполи и своему экс-тренеру Карло Анчелотти.

Родриго также входит в планы "партенопейцев", кроме этого футболистом интересуется мадридский Атлетико.

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