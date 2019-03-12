"Лондонці приїдуть у Київ 25-м складом", – Заховайло дав прогноз на матч Динамо – Челсі

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло вважає, що Динамо може зіграти внічию на НСК Олімпійський проти Челсі.

"Потрібно бути реалістами: вибити Челсі з Ліги Європи після такого результату – нереально. Щоб пройти далі, Динамо потрібно забити чотири м’ячі, які мають залишитися без відповіді з боку гостей. Звичайно, українці зіграють на максимумі можливостей заради вболівальників, тим паче, за підтримки переповненого стадіону. Проте розрив у класі суперників настільки величезний, що шансів на перемогу вкрай мало.

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Розумію, що Челсі приїде в Київ не другим, а 25-м складом. Ризикну в цьому матчі поставити на нічийний результат. Динамо старатиметься з усіх сил. Думаю, що в Києві команди розійдуться миром. Припускаю, що кияни зіграють розкуто. Результат уже не буде тиснути, як це було в Лондоні. Мотивація буде велика. Втім, на мій погляд, максимум для Динамо проти Челсі – нічия.

Як розгортатимуться події в цьому матчі – незрозуміло. Очевидно лише, що Челсі приїде на "розслабоні". Мабуть, на поле вийдуть ті, хто взагалі не грав у цьому сезоні. Для англійців чемпіонат – набагато важливіший за Лігу Європи. У Челсі вже переконані, що вони вийшли в чвертьфінал турніру. Це допоможе Динамо здобути нічийний результат", – передає слова Заховайла Bookmaker-ratings.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Челсі зіграють у четвер, 14 березня у Києві.

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