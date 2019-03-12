"Лондонцы приедут в Киев 25-м составом", – Заховайло дал прогноз на матч Динамо – Челси

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло считает, что Динамо может сыграть вничью на НСК Олимпийский против Челси.

"Нужно быть реалистами: выбить Челси из Лиги Европы после такого результата– нереально. Чтобы пройти дальше, Динамо нужно забить четыре мяча, которые должны остаться без ответа со стороны гостей. Конечно, украинцы сыграют на максимуме возможностей ради болельщиков, тем более, при поддержке переполненного стадиона. Однако разрыв в классе соперников настолько огромен, что шансов на победу крайне мало.

Динамо – Челси: бригада арбитров из Германии будет работать на матче Лиги Европы

Понимаю, что Челси приедет в Киев не вторым, а 25-м составом. Рискну в этом матче поставить на ничейный результат. Динамо стараться изо всех сил. Думаю, что в Киеве команды разойдутся миром. Предполагаю, что киевляне сыграют раскованно. Результат уже не будет давить, как это было в Лондоне. Мотивация будет большая. Впрочем, на мой взгляд, максимум для Динамо против Челси – ничья.

Как будут разворачиваться события в этом матче – непонятно. Очевидно лишь, что Челси приедет на "расслабоне". Пожалуй, на поле выйдут те, кто вообще не играл в этом сезоне. Для англичан чемпионат – гораздо важнее Лиги Европы. В Челси уже убеждены, что они вышли в четвертьфинал турнира. Это поможет Динамо добыть ничейный результат", – передает слова Заховайло Bookmaker-ratings.

Матч 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси сыграют в четверг, 14 марта в Киеве.

"Динамо знову зіграло у полохливий футбол – очікуваний провал". Денис Босянок – про розгромне фіаско від Челсі