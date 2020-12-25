"– А хто в Роторі отримав від вас найбільший штраф?

– Історія така. До матчу дві доби. Заселилися в готель. Раптом дізнаюся, що два футболісти повернулися в номер в половині п'ятої ранку. Були покарані.

– Болісно?

– Дуже – особливо з урахуванням того, що зарплати в Роторі скромні. Ні суму, ні прізвищ не назву, навіть не просіть. Сподіваюся, цей випадок стане для хлопців уроком. Розумію, всі ми не ангели. Але якщо попався – сам винен.

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– У київському Динамо часів Лобановського ніхто б на таке не наважився?

– Чому? Всяке бувало.

– Навіть з вами?

– Так.

– Як реагував Лобановський?

– Теж штрафував і відправляв в Динамо-2. Без зайвих розмов", – зізнався Хацкевич в інтерв'ю Спорт-Экспресс.

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