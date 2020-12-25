"Лобановський штрафував і без зайвих розмов відправляв у Динамо-2": Хацкевич порівняв методи дисципліни Метра зі своїми
Головний тренер Ротора Олександр Хацкевич поділився спогадами про суворий режим в Динамо часів Валерія Лобановського.
"– А хто в Роторі отримав від вас найбільший штраф?
– Історія така. До матчу дві доби. Заселилися в готель. Раптом дізнаюся, що два футболісти повернулися в номер в половині п'ятої ранку. Були покарані.
– Болісно?
– Дуже – особливо з урахуванням того, що зарплати в Роторі скромні. Ні суму, ні прізвищ не назву, навіть не просіть. Сподіваюся, цей випадок стане для хлопців уроком. Розумію, всі ми не ангели. Але якщо попався – сам винен.
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– У київському Динамо часів Лобановського ніхто б на таке не наважився?
– Чому? Всяке бувало.
– Навіть з вами?
– Так.
– Як реагував Лобановський?
– Теж штрафував і відправляв в Динамо-2. Без зайвих розмов", – зізнався Хацкевич в інтерв'ю Спорт-Экспресс.
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