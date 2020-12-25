"– А кто в Роторе получил от вас наибольший штраф?

– История такая. До матча двое суток. Заселились в отель. Вдруг узнаю, что два футболиста вернулись в номер в половине пятого утра. Были наказаны.

– Болезненно?

– Очень – особенно с учетом того, что зарплаты в Роторе скромные. Ни сумму, ни фамилий не назову, даже не просите. Надеюсь, этот случай станет для ребят уроком. Понимаю, все мы не ангелы. Но если попался – сам виноват.

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– В киевском Динамо времен Лобановского никто бы на такое не решился?

– Почему? Всякое бывало.

– Даже с вами?

– Да.

– Как реагировал Лобановский?

– Тоже штрафовал и отправлял в Динамо-2. Без лишних разговоров", – признался Хацкевич в интервью Спорт-Экспресс.

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