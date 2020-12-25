"Лобановский штрафовал и без лишних разговоров отправлял в Динамо-2": Хацкевич сравнил методы дисциплины Мэтра со своими
Главный тренер Ротора Александр Хацкевич поделился воспоминаниями о строгом режиме в Динамо времен Валерия Лобановского.
"– А кто в Роторе получил от вас наибольший штраф?
– История такая. До матча двое суток. Заселились в отель. Вдруг узнаю, что два футболиста вернулись в номер в половине пятого утра. Были наказаны.
– Болезненно?
– Очень – особенно с учетом того, что зарплаты в Роторе скромные. Ни сумму, ни фамилий не назову, даже не просите. Надеюсь, этот случай станет для ребят уроком. Понимаю, все мы не ангелы. Но если попался – сам виноват.
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– В киевском Динамо времен Лобановского никто бы на такое не решился?
– Почему? Всякое бывало.
– Даже с вами?
– Да.
– Как реагировал Лобановский?
– Тоже штрафовал и отправлял в Динамо-2. Без лишних разговоров", – признался Хацкевич в интервью Спорт-Экспресс.
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