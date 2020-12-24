Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про дуже незручний діалог, який трапився між ним та Кахою Каладзе.

"Він тільки-тільки перейшов в київське Динамо, російською майже не говорив. Я йому допомагав. Якось на машині їхали містом, раптом Каха поклав мені руку на коліно і запитав: "Ты сегодня одна дома?" Я здригнувся.

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Руку з коліна прибрав і відповів: "Каха, взагалі-то я одружений". Він почав реготати. Потім пояснив, що мав на увазі зовсім не те, про що я подумав. Хотів дізнатися, чи можемо ми ввечері посидіти в ресторані. Але вийшло дуже інтимно", – поділився Хацкевич у інтерв'ю Спорт-Экспресс.

Нагадаємо, Хацкевич та Каладзе разом виступали у складі київського Динамо, білорус – з 1996 по 2004 роки, а грузин – з 1998 по 2001 роки.

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