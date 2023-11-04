Колос тиждень тому розписав нічию з Динамо. Колись можна було б сказати, що це сенсація, але зараз ковалівці мають рівність за очками з киянами. Поки що підопічні Ярослава Вишняка тримаються восьмими, однак до зони єврокубків не так і багато – всього чотири залікових бали. Аби не випасти із боротьби, необхідно забудь-яких умов перемагати ЛНЗ. Поразка ж взагалі ризикує відкринути ковалівців на дев'яту сходинку.

Втім, у настільки сумний варіант не віриться. Безпрограшна серія Колоса триває вже шість турів, у яких було пропущено всього два голи. Забито, до речі, аж три, а у п'яти поєдинках зафіксована нічия. В цілому ж, здолати "хліборобів" у поточному сезоні УПЛ змогли тільки Шахтар і Кривбас, тож завдання у ЛНЗ сьогодні надзвичайно складне.

Черкасці після призначення Олега Дулуба провели декілька дуже переконливих матчів, однак потім забуксували. Команда розписала понурі нульові нічиї з Вересом і Олександрією, а потім зазнала розгрому вд Шахтаря – щоправда, ЛНЗ не має бути за неї соромно. Колектив продемонстрував смміливий пресинг і загалом виглядав організовано, поступившись суто на класі. Як і у поєдинку з Динамо, де було пропущено чотири голи.

Тиждень тому новачок УПЛ перервав безвиграшну серію, влаштувавши винос Оболоні (3:0). Це була майстерна перемога – команда забила з награного стандарту, після пресингу та після зміщення вінгера з ударом. Тобто, ЛНЗ реалізував індивідуальні переваги й знову продемонстрував грамотну організацію. Саме тому черкасці й тримаються у першій десятці, однак розслаблятись зарано – зона плей-офф за виживання розташована всього у трьох очках позаду.

Кадрова ситуація

Травмовані: Цуріков (Колос)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Колос

ЛНЗ: Фесюн – Чорноморець, Бондаренко, Бурда – Лучкевич, Демченко, Мілько, Ємець – Ільїн, Попов, Каріока

Колос: Пеньков – Муравський, Лопирьонок, Селін – Стасюк, Бойко, Калюжний, Норенков – Наумець, Хобленко, Пасіч

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидві команди продемонстрували якісну організацію гри, сильну оборону й схожий інструментал у атаці – швидкі контрвипади та стандарти. Склади у ЛНЗ і Колоса також схожі – як за класом, так і за функціоналом. У ковалівців сильніший захист (і голкіпер), однак значно гірша реалізація моментів.

З огляду на такий розклад, доволі ймовірним підсумком зустрічі здається нічия. Голи мають бути, але навряд чи аграрні команди проб'ють тотал більше 2,5.