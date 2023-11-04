Колос неделю назад расписал ничью с Динамо. Когда-то можно было бы сказать, что это сенсация, но сейчас ковалевцы имеют равенство по очкам с киевлянами. Пока что подопечные Ярослава Вишняка держатся восьмыми, однако до зоны еврокубков не так и много – всего четыре зачетных балла. Чтобы не выпасть из борьбы, необходимо при любых условиях побеждать ЛНЗ. Поражение же вообще рискует отбросить ковалевцев на девятую строчку.

Впрочем, в столь печальный вариант не верится. Беспроигрышная серия Колоса длится уже шесть туров, в которых было пропущено всего два гола. Забито, кстати, аж три, а в пяти поединках зафиксирована ничья. В целом же, одолеть "хлеборобов" в текущем сезоне УПЛ смогли только Шахтер и Кривбасс, так что задача у ЛНЗ сегодня чрезвычайно сложная.

Черкасчане после назначения Олега Дулуба провели несколько очень убедительных матчей, однако затем забуксовали. Команда расписала унылые нулевые ничьи с Вересом и Александрией, а затем потерпела разгром от Шахтера – правда, ЛНЗ не должно быть за нее стыдно. Коллектив продемонстрировал смелый прессинг и в целом выглядел организованно, уступив сугубо на классе. Как и в поединке с Динамо, где было пропущено четыре гола.

Неделю назад новичок УПЛ прервал безвыигрышную серию, устроив вынос Оболони (3:0). Это была мастерская победа – команда забила с наигранного стандарта, после прессинга и после смещения вингера с ударом. То есть, ЛНЗ реализовал индивидуальные преимущества и вновь продемонстрировал грамотную организацию. Именно поэтому черкасцы и держатся в первой десятке, однако расслабляться рано – зона плей-офф за выживание расположена всего в трех очках позади.

Кадровая ситуация

Травмированные: Цуриков (Колос)

Дисквалифицированы: -

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Колос

ЛНЗ: Фесюн – Черноморец, Бондаренко, Бурда – Лучкевич, Демченко, Милько, Емец – Ильин, Попов, Кариока

Колос: Пеньков – Муравский, Лопыренок, Селин – Стасюк, Бойко, Калюжный, Норенков – Наумец, Хобленко, Пасич

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обе команды продемонстрировали качественную организацию игры, сильную оборону и похожий инструментал в атаке – быстрые контрвыпады и стандарты. Составы у ЛНЗ и Колоса также похожи – как по классу, так и по функционалу. У ковалевцев сильнее защита (и голкипер), однако значительно хуже реализация моментов.

Учитывая такой расклад, довольно вероятным итогом встречи кажется ничья. Голы должны быть, но вряд ли аграрные команды пробьют тотал больше 2,5.

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