У матчі 4-го туру групового етапу найпрестижнішого євротурніру мерсисайдці каменя на камені не залишили від "джерс". Дивіть відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Сенсацією запахло вже на 17-й хвилині, коли Арфілд з-за меж штрафного поцілив у дальній кут воріт Ліверпуля. Однак ще до середини першого тайму Фірміно відновив статус-кво, головою замкнувши навіс з кутового.

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По перерві Роберто оформив дубль, розстрілявши ворота Макгрегора з близької відстані і вивів мерсисайдців вперед. За трохи бразильський форвард асистував Нуньєсу, який по дузі відправив сферу у дальній кут. А потім на поле вийшов Салах! Єгиптянин примудрився протягом 6 хвилин оформити хет-трик, що стало рекордом Ліги чемпіонів. Довершив розгром 19-річний Елліот.

Поразка залишила Рейнджерс останнім без очок у турнірній таблиці групи А, Ліверпуль з 9-ма пунктами другий.

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