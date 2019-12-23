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Ліверпуль незадоволений діями ФІФА – команду не впустили до вболівальників після перемоги на клубному чемпіонаті світу

09:56 509 Читать на русском
Ліверпуль незадоволений діями ФІФА – команду не впустили до вболівальників після перемоги на клубному чемпіонаті світу
Ліверпуль виграв клубний чемпіонат світу / BBC

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп та гравці команди незадоволені діями представників ФІФА після фіналу клубного чемпіонату світу.

Після перемоги над бразильським Фламенго (1:0) і здобуття престижного трофею, гравці та тренери Ліверпуля хотіли підійти до трибуни зі своїми вболівальниками, які подолали 1500 км, щоб підтримати "червоних". Але представники ФІФА не дозволили цього зробити, інформує Daily Mail.

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Коли Клопп та гравці Ліверпуля вийшли на бігову доріжку і рухалися в напрямку своїх фанатів, представники організації їх відтіснили, мотивуючи це нормами безпеки. Ліверпуль був обурений таким рішенням ФІФА і назвав подібну поведінку абсурдною і безглуздою. Гравці були змушені продовжити святкування на полі далеко від уболівальників.

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Англія ФІФА Клубний чемпіонат світу Ліверпуль Ліверпуль
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