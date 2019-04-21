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Ліверпуль завдяки перемозі над Кардіффом встановив клубний рекорд в АПЛ

21 квітня 22:58 314 Читать на русском
Ліверпуль завдяки перемозі над Кардіффом встановив клубний рекорд в АПЛ
ФК Ліверпуль

В матчі 35-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль обіграв Кардіфф Сіті з рахунком 2:0.

 
Джорджініо Вейналдум 57’
Джеймс Мілнер 82’
57’ Джорджініо Вейналдум
82’ Джеймс Мілнер

Завдяки цій перемозі мерсисайдці набрали 88 очок в АПЛ в нинішньому сезоні, що стало новим клубним рекордом "червоних". Колишнє досягнення становило 86 очок, які Ліверпуль набрав в сезоні 2008/09.

Кардіфф – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що 88 очок було б достатньо, щоб стати чемпіоном англійської Прем'єр-ліги в 14 випадках з 26, повідомляє Gracenote.

Ліверпуль, набравши 88 очок, лідирує в турнірній таблиці АПЛ. Відрив від найближчого конкурента, Манчестер Сіті, складає два очки. Однак "містяни" мають одну гру в запасі.

Арсенал поступився Крістал Пелас, Ліверпуль переміг Кардіфф: 35-й тур АПЛ, матчі неділі

Теги
Англія Кардіфф - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль
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