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Кардіфф – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

21:56 285 Читать на русском
Кардіфф – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Кардіфф – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

 Ліверпуль здолав Кардіфф у 33 турі АПЛ. Дивіться відео голів матчу Кардіфф – Ліверпуль на сайті "Футбол 24".

 
Джорджініо Вейналдум 57’
Джеймс Мілнер 82’
57’ Джорджініо Вейналдум
82’ Джеймс Мілнер

Ліверпуль володів відчутною перевагою, але відкрив рахунок лише на 57-й хвилині зусиллями Джорджініо Вейналдума. А за дев’ять хвилин до закінчення основного часу Джеймс Мілнер з одинадцятиметрової позначки закріпив перевагу своєї команди.

Арсенал поступився Крістал Пелас, Ліверпуль переміг Кардіфф: 35-й тур АПЛ, матчі неділі

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Відеоновини Ліверпуль Ліверпуль Англія Кардіфф - Ліверпуль Кардіфф Кардіфф
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