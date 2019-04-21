Кардіфф – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Ліверпуль здолав Кардіфф у 33 турі АПЛ. Дивіться відео голів матчу Кардіфф – Ліверпуль на сайті "Футбол 24".

Ліверпуль володів відчутною перевагою, але відкрив рахунок лише на 57-й хвилині зусиллями Джорджініо Вейналдума. А за дев’ять хвилин до закінчення основного часу Джеймс Мілнер з одинадцятиметрової позначки закріпив перевагу своєї команди.

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