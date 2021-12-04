Ліверпуль зацікавився найкращим бомбардиром Ліги 1
17:49 - Читать на русском
Нападник Лілля має шанс перебратись до Ліверпуля.
Скаути Ліверпуля пильно слідкують за успіхами Джонатана Девіда, повідомляє L'Equipe.
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Головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп бачить у кандидатурі форварда Лілля хороше підсилення атаки англійського гранда. Наразі 21-річний канадець є найкращим бомбардиром Ліги 1, відзначившись 10-ма голами за 16 матчів.
Чинний контракт Джонатан з "догами" розрахований до літа 2025-го. Портал Transfermarkt оцінює Девіда у 35 млн євро.
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