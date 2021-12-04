Ливерпуль заинтересовался лучшим бомбардиром Лиги 1
17:49 - Читати українською
Нападающий Лилля имеет шанс перебраться в Ливерпуль.
Скауты Ливерпуля внимательно следят за успехами Джонатана Дэвида, сообщает L'Equipe.
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Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп видит в кандидатуре форварда Лилля хорошее усиление атаки английского гранда. Сейчас 21-летний канадец является лучшим бомбардиром Лиги 1, отличившись 10-ю голами за 16 матчей.
Действующий контракт Джонатан с "догами" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Дэвида в 35 млн евро.
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