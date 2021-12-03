Ліверпуль поповнив список претендентів на 33-річного бомбардира "вершкових", стверджує El Nacional.

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Бензема проводить ледь не найкращий сезон у кар'єрі, проте Флорентіно Перес запланував на літо зіркову революцію. Президент Реала прагне запросити Кіліана Мбаппе і Ерлінга Холанда. Навряд Бензема погодиться на роль дублера для молоді. Контракт француза розрахований до літа 2023-го, тому тягнути з його продажем також буде нелогічно. Конкурентом Ліверпуля у боротьбі за форварда може стати ПСЖ.

Додамо, що у поточній кампанії Бензема провів 19 матчів, в яких відзначився 17 голами та 8 асистами.

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