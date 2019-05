Ліверпуль заробив найбільше в АПЛ за підсумками сезону – вражаюча сума

Стало відомо, які призові отримали клуби АПЛ за підсумками сезону.

Найбільшу суму отримав віце-чемпіон Англії – Ліверпуль. Мерсисайдці заробили 152,5 мільйона фунтів стерлінгів, що дорівнює приблизно 173-м мільйонам євро.

Натомість чемпіон АПЛ може похвалитись 151 мільйоном фунтів, третій – Челсі з прибутком у розмірі 146 мільйонів фунтів. Також у першу п'ятірку потрапили Тоттенхем та Арсенал.

Зауважимо, що останній клуб англійської Прем'єр-ліги – Хаддерсфілд отримав 96,5 мільйона фунтів, що дорівнює понад 100 мільйонів євро.

