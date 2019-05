Ливерпуль заработал больше всех в АПЛ по итогам сезона – впечатляющая сумма

Стало известно, какие призовые получили клубы АПЛ по итогам сезона.

Наибольшую сумму получил вице-чемпион Англии – Ливерпуль. Мерсисайдцы заработали 152,5 миллиона фунтов стерлингов, что равняется примерно 173 миллионам евро.

Салах заверил, что в следующем сезоне Ливерпуль снова будет бороться за чемпионство

Зато чемпион АПЛ может похвастаться 151 миллионом фунтов, третий – Челси с прибылью в размере 146 миллионов фунтов. Также в первую пятерку попали Тоттенхэм и Арсенал.

Клубы Ла Лиги заработали рекордные средства за сезон 2017/18 – детали отчета

Заметим, что последний клуб английской Премьер-лиги – Хаддерсфилд получил 96,5 миллиона фунтов, что больше чем 100 миллионов евро.

The official final Premier League prize cash allocation for 2018-19 pic.twitter.com/1tiD3v7ja1