toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Ливерпуль заработал больше всех в АПЛ по итогам сезона – впечатляющая сумма

23 мая 22:08 420 Читати українською
Ливерпуль заработал больше всех в АПЛ по итогам сезона – впечатляющая сумма
Ливерпуль / Соцсети

Стало известно, какие призовые получили клубы АПЛ по итогам сезона.

Наибольшую сумму получил вице-чемпион Англии – Ливерпуль. Мерсисайдцы заработали 152,5 миллиона фунтов стерлингов, что равняется примерно 173 миллионам евро.

Салах заверил, что в следующем сезоне Ливерпуль снова будет бороться за чемпионство

Зато чемпион АПЛ может похвастаться 151 миллионом фунтов, третий – Челси с прибылью в размере 146 миллионов фунтов. Также в первую пятерку попали Тоттенхэм и Арсенал.

Клубы Ла Лиги заработали рекордные средства за сезон 2017/18 – детали отчета

Заметим, что последний клуб английской Премьер-лиги – Хаддерсфилд получил 96,5 миллиона фунтов, что больше чем 100 миллионов евро.

blog_ava
Лукаку хочет покинуть Манчестер Юнайтед из-за Сульшера – на нападающего претендует итальянский клуб
06:00
121
Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити футбольные финансы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
30
мин
Ницца
22:05
Монако
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук