Керівництво мадридського Реала готове неабияк витратитися, щоб Кіліан Мбаппе опинився на Сантьяго Бернабеу ще влітку 2023 року.

Як відомо, контракт Кіліана Мбаппе з ПСЖ завершується влітку наступного року. Форвард не збирається продовжувати угоду, тому отримав ультиматум від керівництва клубу – або новий контракт, або трансфер.

Анчелотті відверто заговорив про трансфер Мбаппе в Реал

За інформацією низки ЗМІ, Мбаппе вже начебто узгодив перехід у Реал влітку 2024 року на правах вільного агента. Втім, мадридський клуб не проти прискорити перехід чемпіона світу-2018 і отримати форварда вже цього літа.

Реал визначив максимальну суму, яку готовий заплатити за 24-річного Кіліана Мбаппе. Максимум, на який може розраховувати ПСЖ, складає 230 мільйонів євро. Про це повідомив журналіст Radio Marca Рамон Альварес де Мон у Twitter.

За його словами, паризький клуб вже знає про плани Реала, але перемовин між клубами на цей момент немає. Мбаппе і надалі тренується окремо від основної команди ПСЖ – нещодавно нападника збірної Франції відсторонили і не взяли в передсезонне турне. Після цього інтерес до Кіліана почали проявляти клуби із Саудівської Аравії, але француза такий варіант поки що не цікавить.

Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року. Столичний клуб заплатив Монако 180 мільйонів євро – друга найдорожча угода в історії футболу. У футболці парижан нападник зіграв 260 матчів, забив 212 голів і віддав 98 асистів.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?