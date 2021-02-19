Захисник "фіалок" Нікола Міленковіч може продовжити кар'єру в АПЛ. Серед претендентів на серба з'явився Ліверпуль, стверджує Fiorentina News.

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Позиція центрального оборонця зараз є проблемною у команді Юргена Клоппа, а тому фахівець розглядає можливість трансферу гравця вже влітку. Мерсисайдцям буде непросто, адже у послугах 23-річного Міленковіча зацікавлені ще два гранди Манчестера – Сіті і Юнайтед.

Нікола наразі відмовляється продовжувати контракт з Фіорентиною, який діє до літа 2022 року. Через це клуб готовий продати його вже по завершенні сезону.

До слова, у поточній кампанії Серії А сербський оборонець провів 20 матчів та навіть зумів відзначитись двома голами й асистом. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

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