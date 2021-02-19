Ливерпуль запланировал "кражу" защитника, которым интересуется Манчестер
Мерсисайдцы планируют выйти на трансферный рынок в поисках защитника. Внимание привлек игрок Фиорентины.
Защитник "фиалок" Никола Миленкович может продолжить карьеру в АПЛ. Среди претендентов на серба появился Ливерпуль, утверждает Fiorentina News.
Ливерпуль готов подписать защитника Торино летом – Клопп выступил инициатором
Позиция центрального защитника сейчас является проблемной в команде Юргена Клоппа, а потому специалист рассматривает возможность трансфера игрока уже летом. Мерсисайдцам будет непросто, ведь в услугах 23-летнего Миленковича заинтересованы еще два гранда Манчестера – Сити и Юнайтед.
Никола пока отказывается продлевать контракт с Фиорентиной, который действует до лета 2022 года. Из-за этого клуб готов продать его уже по завершении сезона.
К слову, в текущей кампании Серии А сербский защитник провел 20 матчей и даже сумел отличиться двумя голами и ассистом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.
Лейпциг був не гіршим від Ліверпуля, або Чому ефектний камбек у Лізі чемпіонів досі реальний