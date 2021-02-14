Бремер може продовжити кар'єру в Англії вже по завершенні поточного сезону. На захисника полює Ліверпуль, повідомляє Mirror. 23-річний бразилець є основною трансферною ціллю мерсисайдців на літо.

Зимовий новачок Девіс і Мілнер поповнили лазарет Ліверпуля

Цікаво, що у зимове трансферне вікно Ліверпуль підсилилився двома оборонцями (Озаном Кабаком та Беном Девісом) на фоні кадрових втрат у захисті. Попри це Юрген Клопп вважає Бремера чудовим доповненням для Вірджила ван Дейка, коли той відновиться від травми.

Портал Transfermarkt оцінює 23-річного футболіста в 6 млн євро, але "бики" хочуть майже вдвічі більше. До слова, у поточному сезоні Бремер є одним із лідерів Торіно. У його активі 20 матчів у всіх турнірах та навіть 3 голи.

Лестер перестріляв Ліверпуль, оформивши казковий камбек – дива VAR і неймовірні фейли "червоних"