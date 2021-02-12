Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про кадрові втрати команди перед матчем 24-го туру АПЛ проти Лестера.

"Фабінью не буде доступний на матч проти Лестера. Він знову постраждав від невеликої проблеми з м'язами, тому пропустить цю гру.

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Чи зможе він зіграти проти РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів? Я не знаю, коли він відновиться, дійсно не знаю", – наводить слова Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Зазначимо, що бразилець провів 27 матчів у поточному сезоні у складі мерсисайдців, відзначившись 1 асистом.

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