Арсенал приймав Ліверпуль в рамках півфіналу Кубка англійської ліги. Читайте звіт на Футбол 24.

У першому поєдинку ці суперники розписали безгольову нічию, тому вся інтрига збереглась на матч-відповідь.

До перерви команди не демонстрували яскравої гри, але навіть обмаль епізодів було достатньо для Ліверпуля, щоб відкрити рахунок. Знущальним голом відзначився Діогу Жота.

Вже у другій половині матчу рахунок змушував "канонірів" грати відкритіше, що збільшило кількість небезпечних моментів біля обох воріт. Залишитись героєм зустрічі судилось саме Жоті. Ближче до фінального свистка португальський хавбек оформив дубль, зафіксувавши остаточний рахунок.

Антигероєм у складі Арсенала став Томас Партей. Півзахисник вийшов на заміну у другому таймі та за три хвилини примудрився отримати дві жовті картки.

У фіналі Кубка англійської ліги Ліверпуль зустрінеться з Челсі 27 лютого.