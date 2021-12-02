Англійський Ліверпуль спеціально для Мерсисайдського дербі проти Евертона спільно з компанією Nike підготував нову версію моделі Air Huarache.

"Червоні" в співпраці з американським брендом створили нову версію легендарних кросівок, повідомляє Sneaker Freaker.

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Ліверпульський варіант Air Huarache виконаний у чотирьох барвах. Основним кольором став білий, а ще знайшлося місце червоно-білій шахівниці, чорному ремінцю і жовтій смузі через центральну вісь кросівки. На язичку розмістили логотип Ліверпуля, а позаду нашивка YNWA – абревіатура класичної композиції мерсисайдців You'll Never Walk Alone. Офіційний магазин Ліверпуля продає нові кросівки за 114,95 фунтів.

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Попри намагання дизайнерів Nike відшукати ґрунт для свого проекту ("шаховий" принт як данина картатим банерам фанатів, жовтий колір – відсилання до третьої форми сезону 2021/22), колаборація виглядає прийнятнішою для іншого клієнта американців – біло-червоно-жовтого РБ Лейпциг.

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