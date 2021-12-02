Евертон – Ліверпуль – 1:4 – відео голів та огляд матчу
10:34 - Читать на русском
Евертон приймав Ліверпуль в рамках 14-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Мохамед Салах 19’
Мохамед Салах 64’
Діогу Жота 79’
19’ Мохамед Салах
64’ Мохамед Салах
79’ Діогу Жота
У мерсисайдському дербі відкрив рахунок Хендерсон, який дальнім обвідним ударом вразив ворота Пікфорда. Дуже швидко Салах подвоїв перевагу Ліверпуля.
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Ще до перерви господарі відквитали один м'яч, залишивши надію на інтригу. Проте статус гостей взяв гору. У другому таймі Салах та Жота довели рахунок до розгромного.
Перемога дозволила Ліверпулю закріпитись на третій сходинці, Евертон – 14-й.
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