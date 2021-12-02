Ливерпуль устроил коллаборацию с Nike – YNWA не спасла культовые кроссовки от "эффекта" РБ Лейпциг
Английский Ливерпуль специально для Мерсисайдского дерби против Эвертона совместно с компанией Nike подготовил новую версию модели Air Huarache.
"Красные" в сотрудничестве с американским брендом создали новую версию легендарных кроссовок, сообщает Sneaker Freaker.
Эвертон – Ливерпуль – 1:4 – видео голов и обзор матча
Ливерпульский вариант Air Huarache выполнен в четырех красках. Основным цветом стал белый, а еще нашлось место красно-белой шахматке, черному ремешку и желтой полосе через центральную ось кроссовка. На язычке разместили логотип Ливерпуля, а позади нашивку YNWA – аббревиатура классической композиции мерсисайдцев You'll Never Walk Alone. Официальный магазин Ливерпуля продает новые кроссовки за 114,95 фунтов.
Несмотря на попытки дизайнеров Nike отыскать почву для своего проекта ("шахматный" принт как дань клетчатым баннерам фанатов, желтый цвет – отсылка к третьей форме сезона 2021/22), коллаборация выглядит более приемлемой для другого клиента американцев – бело-красно-желтого РБ Лейпциг.
Ливерпуль в огненном дерби разбил Эвертон, Джеррард едва не остановил Манчестер Сити с Зинченко