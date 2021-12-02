Английский Ливерпуль специально для Мерсисайдского дерби против Эвертона совместно с компанией Nike подготовил новую версию модели Air Huarache.

"Красные" в сотрудничестве с американским брендом создали новую версию легендарных кроссовок, сообщает Sneaker Freaker.

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Ливерпульский вариант Air Huarache выполнен в четырех красках. Основным цветом стал белый, а еще нашлось место красно-белой шахматке, черному ремешку и желтой полосе через центральную ось кроссовка. На язычке разместили логотип Ливерпуля, а позади нашивку YNWA – аббревиатура классической композиции мерсисайдцев You'll Never Walk Alone. Официальный магазин Ливерпуля продает новые кроссовки за 114,95 фунтов.

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Несмотря на попытки дизайнеров Nike отыскать почву для своего проекта ("шахматный" принт как дань клетчатым баннерам фанатов, желтый цвет – отсылка к третьей форме сезона 2021/22), коллаборация выглядит более приемлемой для другого клиента американцев – бело-красно-желтого РБ Лейпциг.

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