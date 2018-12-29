Ліверпуль вийшов з боротьби за Пулішіча

Вінгер Борусії Д Крістіан Пулішіч наступного літа не стане гравцем Ліверпуля.

Ліверпуль виключився з гонки за вінгера дортмундської Борусії Крістіана Пулішіча, повідомляє ESPN.

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Мерсисайдці вели боротьбу за американця з Челсі, Арсеналом та ПСЖ, але німецьке видання Bild повідомило, що переможцем вийшли "сині".

Ліверпуль після 20 турів займає 1 сходинку в турнірній таблиці АПЛ та має 54 очки, ведучи боротьбу за чемпіонство.

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