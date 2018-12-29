Абрамович повторює долю Берлусконі – Челсі потрібен новий власник

Чергова зміна тренера в Челсі не принесла бажаного результату. Тепер лондонці борються не за чемпіонство, а за потрапляння в топ-4 АПЛ. Схоже, епоха Романа Абрамовича на Стемфорд Брідж скоро завершиться.

Результати Челсі в останніх кількох сезонах схожі на американські гірки: тріумф, потім гучний провал, зміна тренера і знову тріумф... І так – щоразу. Найцікавіше, що команда при цьому кардинально не змінюється. Кожен новий наставник приводить з собою максимум одного-двох новачків, але лідерами залишаються ті ж самі виконавці.

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На перший погляд може здатися, що проблема Челсі полягає суто у спортивній площині: варто лише здійснити вдалу кадрову революцію і все налагодиться. Однак її корінь потрібно шукати значно глибше.

Роман Абрамович купив Челсі у 2003 році. Команда стала для нього улюбленою іграшкою, на яку він ніколи не шкодував власних коштів. Чого вартує той факт, що лише двічі за час правління російського мільярдера лондонці завершували фінансовий рік із прибутками (2014 та 2017).

Потрібно розуміти, що з самого початку ідея цього проекту не полягала у збагаченні. Абрамович дуже прагнув потрапити у елітну тусовку європейського футболу, а зробити це міг лише одним способом – купити. За 15 років росіянин витратив на клуб більше 4 мільярдів фунтів. Сума дійсно вражаюча, але для улюбленого дітища нічого не шкода.

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Показовим у цьому плані є трансфер Андрія Шевченка з італійського Мілана за майже 30 млн фунтів. Абрамович був палким шанувальником таланту українця і дуже хотів, щоб той грав у його команді. Перехід, який виявився абсолютно провальним, з урахуванням індексації став найдорожчим не лише для Челсі, але для всієї АПЛ. У перерахунку на сучасні ціни нападник обійшовся "аристократам" у 144,4 млн фунтів.

Абрамович – типовий олігарх зі східним менталітетом, який зробив свій капітал у 90-х. Попри те, що він вже тривалий час живе в Англії, йому так і не вдалося освоїти європейський тип мислення. Він просто не вміє довіряти людям, які не пройшли шлях до успіху пліч-о-пліч із ним. Саме тому менеджмент Челсі не спромігся втримати клуб на провідних позиціях в АПЛ, коли у власника почалися проблеми.

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Правою рукою російського мільярдера є Марина Грановська. Тривалий час її роль у клубі залишалася загадкою. Відомо, що росіянка з канадським паспортом стала особистим радником Абрамовича ще в 1997 році. Тому не дивно, що вона опинилася в Челсі. В Англії впевнені, що саме Грановська фактично керує клубом. Вона відповідає за зарплати, трансфери, штрафи, кадрову політику та заміняє Абрамовича на засіданнях ради директорів.

Про Марину говорять як про виняткову професіоналку: вона бездоганно володіє кількома мовами, прекрасно обізнана в тонкощах управління та здатна вийти переможцем з найскладніших переговорів. Однак їй бракує вміння делегувати повноваження. Грановська прагне контролювати абсолютно все. Саме через конфлікт із нею покинув клуб Майкл Еменало, який працював у Челсі більше 10-ти років.

Прорахунки у менеджменті та небажання зробити клуб незалежним фінансово призвели до того, що Челсі втратив можливість боротися за лідерство в АПЛ. Звісно, в умовах аномально високих доходів від продажу телеправ та щедрих спонсорських контрактів стрімке падіння лондонцям не загрожує. Проте, якщо ситуація не зміниться, то вболівальникам на Стемфорд Брідж все частіше доведеться чути гімн Ліги Європи.

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Абрамович та його команда може змусити Челсі перемагати лише завдяки непомірним витратам. Однак в умовах фінансового фейр-плей та санкцій, накладених на олігарха, зробити це практично неможливо. Невипадково, коли у росіянина почалися проблеми з бізнесом, з’явилися чутки про його бажання продати клуб. Кажуть, що він навіть визначився із сумою – потенційний покупець має бути готовим заплатити не менше 3 млрд фунтів стерлінгів.

Ця ситуація дуже нагадує те, що кілька років тому відбулося з Міланом. Шлях колишнього президента "россонері" Сільвіо Берлусконі дуже схожий на те, що Абрамович намагався повторити в Челсі. В обох випадках все почалося з купівлі клубів, які переживали не найкращі часи, але за рахунок необмежених фінансів нових власників швидко повернулися (у випадку Челсі – дісталися) на вершину.

Фінансова криза в італійській економіці боляче вдарила по активах Берлусконі та стала початком краху для Мілана. Санкції британського уряду, який відмовився продовжити візу Абрамовича, поки той не доведе, що його статки зароблені легально, можуть зробити щось схоже з Челсі.

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Вболівальники "аристократів" звикли, що їхній клуб перебуває серед когорти найсильніших не лише Англії, а й Європи. Їм буде важко прийняти той факт, що Абрамович більше не здатен робити Челсі суперклубом. У нього зараз інші завдання. Він продає бізнес та намагається вберегти свої активи від санкцій. Схоже, епоха найуспішнішого президента лондонців скоро завершиться.

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