Ліверпуль віддав в оренду молодого Вудберна

Нападник англійського Ліверпуля та збірної Уельсу Бенджамін Вудберн гратиме за Шеффілд Юнайтед на правах оренди.

18-річний фланговий нападник проведе найближчий сезон в оренді в Чемпіоншипі. Про це повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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Тренерський штаб "червоних" на чолі з Юргеном Клоппом вирішив віддати Вудберна в річну оренду, щоб він мав стабільну ігрову практику. Відзначимо, що Вудберн перевершив унікальне досягнення Оуена, забивши гол у матчі Кубка ліги півтора роки тому в віці 17 років і 45 днів.

Пізніше він дебютував за збірну Уельсу та вже провів 7 поєдинків у її складі (1 забитий м'яч). Шеффілд Юнайтед завершив сезон 2017/18 на 10-му місці в Чемпіоншипі, відставши від зони плей-офф на 6 очок. Новий чемпіонат "клинки" розпочнуть уже 4 серпня матчем із Суонсі.