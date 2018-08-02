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Ливерпуль отдал в аренду молодого Вудберна

07:30 6 Читати українською
Ливерпуль отдал в аренду молодого Вудберна
Бенджамин Вудберн / Reuters

Нападающий английского Ливерпуля и сборной Уэльса Бенджамин Вудберн будет играть за Шеффилд Юнайтед на правах аренды.

18-летний фланговый нападающий проведет ближайший сезон в аренде в Чемпионшипе. Об этом сообщает официальный сайт Ливерпуля.

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Тренерский штаб "красных" во главе с Юргеном Клоппом решил отдать Вудберна в годичную аренду, чтобы тот имел стабильную игровую практику. Отметим, что Вудберн превзошел уникальное достижение Оуэна, забив гол в матче Кубка лиги полтора года назад в возрасте 17 лет и 45 дней.

Позже он дебютировал за сборную Уэльса и уже провел 7 матчей в ее составе (1 забитый мяч). Шеффилд Юнайтед завершил сезон 2017/18 на 10-м месте в Чемпионшипе, отстав от зоны плей-офф на 6 очков. Новый чемпионат "клинки" начнут уже 4 августа поединком против Суонси.

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