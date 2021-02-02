Нападник англійського Ліверпуля Такумі Мінаміно знайшов собі новий клуб.

Ліверпуль оголосив про трансфер Кабака

26-річний футболіст на правах оренди виступатиме за Саутгемптон, повідомляє офіційний сайт "святих". За команду Ральфа Хазенхюттля японець гратиме до кінця поточного сезону. До слова, оренда не передбачає опцію викупу.

Нагадаємо, Мінаміно перейшов у Ліверпуль у січні 2020 року з австрійського Ред Булл за 8,5 млн євро. У поточному сезоні провів за "червоних" 17 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює Такумі у 10 млн євро.

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