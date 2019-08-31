Ліверпуль у матчі з Бернлі побив свою рекордну серію перемог в АПЛ – відеоогляд історичної гри

Мерсисайдці відзначилися неймовірним досягненням у матчі четвертого туру чемпіонату Англії.

Перемога над "кларетовими" стала тринадцятою поспіль в чемпіонаті для підопічних Юргена Клоппа.

Ліверпуль впевнено здолав Бернлі, Манчестер Сіті з Зінченком знищив Брайтон: 4-й тур АПЛ, матчі суботи

Тріумфальна серія "червоних" триває з матчу проти того-таки Бернлі (10 березня), команда виграла 9 заключних матчів минулого сезону і не втрачала очки в новій кампанії. Таким чином Ліверпуль встановив новий клубний рекорд, про що повідомив офіційний твіттер переможців Ліги чемпіонів.

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Нагадаємо, саме віце-чемпіони Англії залишилися єдиною командою у поточному сезоні, яка ще не втрачала очок.