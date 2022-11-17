Вихованець Челсі поки не може домовитися з клубом про новий контракт. Чинна угода розрахована до літа 2024 року, а переговори щодо нової зайшли в глухий кут.

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За інформацією The Guardian, за ситуацією уважно стежать Ліверпуль та Ювентус. Обидва клуби готові розпочати боротьбу, як тільки стане зрозуміло, що Маунт вирішив покинути Челсі. Вирішальна зустріч між представниками гравця та клубу має відбутися в січні.

До слова, Мейсон Маунт – вихованець Челсі, за головну команду виступає з 2019 року. Загалом провів у складі "синіх" 181 матч у всіх турнірах, в яких забив 32 голи та віддав 37 результативних передач.

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