Воспитанник Челси пока не может договориться с клубом о новом контракте. Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года, а переговоры по новому зашли в тупик.

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По информации The Guardian, за ситуацией внимательно следят Ливерпуль и Ювентус. Оба клуба готовы начать борьбу, как только станет ясно, что Маунт решил покинуть Челси. Решающая встреча между представителями игрока и клуба должна пройти в январе.

К слову, Мейсон Маунт – воспитанник Челси, за главную команду выступает с 2019 года. В общей сложности провел в составе "синих" 181 матч во всех турнирах, в которых забил 32 гола и отдал 37 результативных передач.

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